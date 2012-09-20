Програма забезпечення молоді житлом недофінансована на 50%

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки недофінансована з державного бюджету на 50% - приблизно на 700-800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін в ході Міжнародного форуму "Молоді - житло, державі - перспективу".

«Програма недофінансована з державного бюджету на 50%», - сказав голова правління фонду.

Він уточнив, що найбільший обсяг фінансування виділявся на реалізацію програми у 2004 році — 122 млн. грн. «Потім було різке падіння виділення коштів і в 2009 році взагалі не виділялося ані копійки на цю програму. З 2010 року фінансування програми відновлено», - додав Л. Рисухін.

За даними голови правління фонду, з початку реалізації програми вона профінансована на 3,8 млрд грн, включаючи кошти державного бюджету і банківські кошти.

Л. Рисухін також зазначив, що в поточному році 1150 сімей одержали державну підтримку для придбання житла за всіма програмами фонду.

В цілому за програмою надання довгострокових пільгових кредитів молоді фонд обслуговує 8700 договорів, за програмою часткової компенсації ставок комерційних банків — 8960 договорів, за програмою доступного житла (схема 30/70) — 1830 договорів, за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів (під 3%) - 500 договорів.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує продовжити програму надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 5 років зі щорічним фінансуванням в 600-700 млн. грн. Таке фінансування дасть змогу забезпечити житлом близько 16 тисяч сімей, які зареєстровані в рейтингу на отримання пільгових кредитів.

Ця програма розрахована на 2002-2012 роки, тобто формально вона припиняє свою дію після закінчення поточного року.