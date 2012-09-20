Українцям запропонують житло в оренду з правом викупу

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує запустити програму надання житла в оренду з правом викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у четвер повідомив голова правління ДІУ Валентин Рибачук під час Міжнародного форуму «Молоді - житло, державі - перспективу».

За його словами, програму розроблено, узгоджено усіма зацікавленими міністерствами і відомствами і подано на розгляд Кабінету Міністрів.

В.Рибачук відзначив, що взяти участь у програмі зможуть всі охочі, однак ініціатива Президента України Віктора Януковича направлена на надання житла, в першу чергу, бюджетникам.

Він повідомив, що для реалізації даної програми ДІУ має намір викупати житло у новобудовах.

Планується, що щомісячна орендна плата становитиме 3% вартості квартири з правом викупу до 15 років.

При цьому передбачені обмеження за вартістю житла, яка для Києва становитиме 7,5 тис. грн/кв. м, для обласних центрів — 5,5 тис. грн/кв. м, у містах обласного значення — 4,3 тис. грн/кв. м, а також за площею квартир — для сім'ї з двох осіб — 40 кв. м, з трьох чоловік — 58 кв. м, з чотирьох і більше осіб — 76 кв. м.

В.Рибачук чекає, що Кабінет Міністрів прийме дану програму наступного тижня (24-26 вересня).

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.