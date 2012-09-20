Стаціонарні громадські вбиральні Києва передадуть в оренду

Стаціонарні комунальні громадські вбиральні Київрада вирішила передати в оренду з метою приведення їх в нормальний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії. За нього проголосували 88 з 109 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Таким чином, сьогоднішнім рішенням депутати виключили громадські вбиральні стаціонарного типу з переліку елементів благоустрою, якими опікується місто.

У пояснювальній записці зазначено, що на цей час міські туалети, що належать до комунальної власності, перебувають у більшості випадків у незадовільному санітарно-технічному стані. Бюджетне фінансування та кошти підприємств-балансоутримувачів громадських вбиралень є недостатніми для проведення необхідних ремонтних робіт на вказаних об’єктах. Одним із способів розв’язання проблеми є передача громадських вбиралень в орендне користування з покладенням на орендарів обов’язку щодо здійснення відновлення та утримання у належному стані громадських туалетів.