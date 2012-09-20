Киянам виділити 25 млн грн на компенсацію першого внеску за доступне житло

Київрада дозволила виділити з міського бюджету на поточний рік 25 млн грн на виплату компенсації киянам першого внеску під час придбання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 104 із 111 зареєстрованих в залі депутатів. Таким чином депутати підтримали ініціативу голови КМДА Олександра Попова.

«Суть цього проекту: людина, яка працює в бюджетній організації або в комунальних підприємствах міста, згідно з прийнятим зараз рішенням, має право отримати 10 або 20% з міського бюджету від вартості житла в той час, коли вона підписує договір з банком і стає учасником програми будівництва доступного житла, яка зараз реалізується Кабінетом міністрів України», - пояснив в інтерв’ю журналістам О.Попов, який представляв депутатам свою ініціативу.

О.Попов зазначив, що на сьогодні програма іпотечне кредитування дозволяє на 15 років взяти кредит під 3% річних.

«Частину, тобто до 20% вартості цього житла, буде оплачувати міська влада. Крім того, ми знижуємо вартість житла, яке будує те чи інше підприємство, – це їх добра воля, і рахунок йде від 7 тисяч гривень за 1 квадратний мент, тобто від 7 тисяч 20% ще може надати міська влада», - роз’яснив О.Попов.

Відповідно до рішення, часткову компенсацію вартості квартир надаватимуть громадянам, які виявили бажання збудувати житло за державною програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів та потребують поліпшення житлових умов і є працівниками підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста. Серед цих громадян: педагоги, лікарі, працівники служб соціального захисту, підприємств житлово-комунального господарства; закладів культури, працівники КП «Київпастранс», КО «Київзеленбуд», КП «Київський метрополітен», «Київміськсвітло», «Плесо», КК «Київавтодор», а також ПАТ «Київхліб»; працівники підприємств Київської міської організації Українського товариства сліпих (УВП-1, 2, 3 та 4) та Київського дослідно-виробничого підприємства «Контакт» Українського товариства глухих.

Часткова компенсація вартості житла надаватиметься у такому розмірі: 50% власного внеску позичальника – для киян, які перебувають на квартирному обліку не менше трьох років і пропрацювали на підприємстві не менше трьох років, але не більше 10% вартості житла; 100% власного внеску – для громадян, які перебувають на квартирному обліку 5 і більше років і пропрацювали на підприємстві не менше 10 років, але не більше 20% вартості житла.

Для того, аби отримати відповідну допомогу від міської влади, необхідно звернутися до Головного управління житлового забезпечення із заявою про надання часткової компенсації вартості житла; довідку про перебування на квартирному обліку; довідку з місця роботи; копію договору часткової компенсації відсотків позичальнику.

У КМДА також зазначають, що за результатами реалізації цього рішення у 2012 році буде розглянуто питання щодо розширення переліку категорій громадян, що перебувають на квартирному обліку і яким може бути надана часткова компенсація.