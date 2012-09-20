У столиці з’явиться єдиний містобудівний банк даних
На пленарному засіданні 20 вересня 2012 року Київська міська рада підтримала проект рішення «Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015 роки».
Як зазначила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, цільовою програмою передбачається створення містобудівного банку даних столиці у форматі Містобудівного кадастру, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради.
Фінансування програми передбачено на рівні 77,43 млн. гривень з міського бюджету.
«Фактично мова йде про створення інформаційної моделі міста, в якій відображатимуться геопросторові дані про територію, екологічні, інженерно-геологічні умови, характеристики будинків та споруд, державні стандарти і правила, містобудівна та проектна документація», - сказала секретар Київради.
За її словами, створення кадастру дозволить організувати систему моніторингу об’єктів містобудівної діяльності, ліквідувати диспропорції у використанні територій, підвищити ефективність їх використання та в цілому дозволить сформувати та впровадити єдину міську політику з розвитку містобудівної діяльності і територіального планування у столиці.
Крім того, наявність єдиного банку даних, що включатиме весь спектр інформації про місто, дозволить визначати найбільш ефективні вкладення у розвиток інфраструктури столиці та сприятиме залученню інвестора.
Також це дасть змогу забезпечувати інформаційні потреби як державних органів, організацій та органів місцевого самоврядування, так і власне громадян.