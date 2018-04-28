Продаж житла простимулюють новими податками і спрощенням реєстрації угод

На ринку житла столиці знову затишшя. Збільшити продажі квартир можуть прийдешні зміни – введення з наступного року податку на житло та зміна правил реєстрації речових прав на нерухомість. А також – очікуване після виборів коливання курсу валют. До кінця року учасники ринку не чекають ні значного зростання, ні обвалу цін на квартири з огляду на брак глобальних економічних потрясінь.

Хоча серпень і показав зростання вартості житла на 0,5%, експерти називають це стабілізувальним «відскоком», пов'язаним із невеликим збільшенням кількості операцій.

Курс – на «дно»

За словами голови Національної ради Рієлторської палати України (РПУ) Олександра Бондаренка, нині нічого істотного на ринку нерухомості не відбувається.

«Ми спокійно, невеликими темпами йдемо на «дно» – до найнижчих цін, які можуть бути на ринку нерухомості... До кінця року ця тенденція не зміниться, якщо не відбудеться якихось катастрофічних подій у державі, які відчутно змінять картину», – вважає експерт.

На думку рієлторів, до кінця року вартість житла в столиці істотно не зміниться. За браком економічних катаклізмів не варто чекати ні різкого подорожчання, ні обвалу цін.

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр Рубанов вважає, що за підсумками поточного року вартість житла в столиці знизиться в середньому на 10-12%. При цьому в межах цього коридору економ-житло просяде в ціні трохи менше, бізнес- і преміум-клас – трохи більше. А ось вартість неліквідних «хрущовок» може опуститися до 1,2 тис. дол. за «квадрат», прогнозують учасники ринку.

У І півріччі в столиці зареєстровано 8,9 тис. операцій купівлі-продажу житла

Та й утримувати нерухомість стає невигідно. Якщо до кризи всі податки і мита під час купівлі житла становили 2-3% його вартості, то сьогодні – 10% і більше. До того ж, витрати на утримання квартир зросли в рази.

«Утримувати нерухомість стає економічно недоцільно. Тому інвестувати немає сенсу ні внутрішньому інвесторові, ні зовнішньому... Навіть якщо у вас є якісь накопичення, у нерухомості їх тримати невигідно», – каже О.Рубанов.

За даними О.Бондаренка, у новобудовах на околицях столиці середня вартість житла становить близько 1 тис. дол./кв. м, ближче до центру – 1,5 тис. дол./кв. м. На вторинному ринку житла Києва вартість квартир стартує з 1,5 тис. дол./кв. м. В середньому квартира на «вторинці» обійдеться у 1804 дол./кв. м.

«Гостинку» в Києві можна купити в середньому за 52,8 тис. дол., однокімнатну квартиру – за 70,8 тис. дол., двокімнатну – за 97 тис. дол., трикімнатну – за 125 тис. дол.

Валютні ігри

Вплинути на ринок нерухомості можуть очікувані після парламентських виборів ігри на валютному ринку, спрямовані на підвищення курсу долара.

Проте, на думку голови Нацради РПУ, якщо долар не перевищить позначку 8,5 грн, такі курсові коливання істотно на ринку житла не позначаться.

Експерти також відзначають, що планована емісія доларів у США не матиме відчутного впливу на український ринок нерухомості. А коментарі про пов'язане з нею підвищення вартості житла – не більш ніж спроба розігріти ринок. Причому за такими коментарями стоять комерційні інтереси.

«При стабільному доларі виявляється інтерес до ринку. І навпаки, при девальвації ринок починає стагнувати і інтерес пропадає. Відповідно, й вартість нерухомості знижується», – пояснив О.Рубанов.

Воднчас у країні, як і раніше, немає чинників, які здатні пожвавити ринок, – доступна іпотека (під 10-11% річних) і зростання доходів населення.

Новий поворот – "рулить" законодавство

Пожвавлення на ринок житла, яке б супроводжувалося збільшенням кількості операцій, можуть внести прийдешні зміни законодавства. А саме – введення податку на нерухомість, що планується з 1 січня 2013 року, а також набуття чинності нових правил реєстрації речових прав на нерухомість, процедурні моменти яких досі залишаються незрозумілими.

Кабмін спростив реєстрацію нерухомості

Пригадується, плани запровадити новий порядок реєстрації нерухомості (за якого реєструвати операції буде Укрдержреєстр, а не БТІ) з 1 січня 2012 року спровокували величезні черги у БТІ, бо люди квапилися оформити операції до нового року.

Намір запровадити з наступного року податок на нерухомість підтверджується на урядовому рівні. У Кабміні заявили, що дію мораторію, який забороняє цей податок, продовжувати не будуть. Хоча раніше уряд планував оподаткувати нерухомість з 1 липня 2012 року. Тоді передбачалося, що податок становитиме 1% мінімальної заробітної плати, тобто не менш ніж 10 гривень за «квадрат». Від сплати податку звільнялися власники квартир площею менш як 120 кв. м і будинків до 250 кв. м.

Враховуючи той факт, що розмови про введення податку в Україні ведуться вже понад 10 років, деякі експерти не вірять у його швидку матеріалізацію.

«У найближчому осяжному майбутньому ніякого податку на нерухомість у тому вигляді, в якому він існує у європейських країнах, не буде», – впевнений О.Бондаренко.

Психологічним чинником, який сприятиме завершенню операцій у поточному році, можуть стати й грядущі вибори до Верховної Ради, а також пов'язані з післявиборним періодом негативні очікування населення. Хоча рієлтори кажуть, що покупець нерухомості став розумнішим і не реагує на зміну влади так, як раніше.

Тетяна Акімова (УНІАН)