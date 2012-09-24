У сфері тепло- і водопостачання нові ліцензійні умови

В Україні набрали чинності ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення, а також виробництва, транспортування і поставок теплової енергії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Відповідні документи були опубліковані в «Офіційному віснику України» № 68 від 17 вересня 2012 року.

Мета введення в дію нових «правил гри» для ліцензіатів комісії - вдосконалення організаційних, кваліфікаційних і технологічних вимог здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення, а також виробництва, транспортування і поставок теплової енергії.

Зокрема, у сфері централізованого водопостачання і водовідведення під державне регулювання під нагляд комісії віднесено водоканали, що діють у містах з населенням понад 40 тис. осіб (раніше - 100 тис. осіб). Це збільшило кількість ліцензіатів комісії з 65 до 134.

«Таке рішення дасть змогу налагодити постійний і ефективний контроль за справедливістю формування тарифів, дотриманням технологічних і технічних умов здійснення господарської діяльності, а також якістю і повнотою комунальних послуг, що надаються споживачам», - сказав голова Нацкомуслуг Валерій Саратов.

У свою чергу, в ліцензійних умовах на виробництво, транспортування і поставки теплової енергії було переглянуто кваліфікаційні вимоги, на основі яких підприємства комунальної теплоенергетики підпадають під державне регулювання і контроль. Замість критерію «встановленої сумарної потужності джерел теплової енергії» запроваджується критерій «корисного відпуску теплової енергії». Наприклад, згідно з новими ліцензійними умовами, під контроль комісії потрапляють ті підприємства з виробництва теплової енергії, які реалізували споживачам більш як 20 тис. Гкал за рік.

У сфері транспортування і поставок теплової енергії до ліцензіатів комісії належать підприємства, з теплових мереж і теплових пунктів яких для потреб споживачів відпускається теплова енергія в обсязі, що перевищує 18 тисяч Гкал за рік.

«Згідно з новими ліцумовами, під регулювання комісією потрапляють підприємства, які фактично надають споживачам послугу. Тобто відокремлюються великі підприємства, які теплову енергію виробляли, транспортували і поставляли для самих себе. І приєднуються підприємства, які мають меншу потужність, але які надавали послугу споживачам з фактичною реалізацією обсягу. Тобто список ліцензіатів з тепла став якісніший», - зазначив В. Саратов.

Одночасно з новими ліцензійними умовами вступили в дію і відповідні порядки контролю за їх дотриманням.

Довідка УНІАН. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, — державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії — регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і поставки тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).