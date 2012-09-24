Об'єкти "Львівводоканалу" відключають від електропостачання через борги

Сьогодні, 24 вересня, компанія “Львівобленерго” почала відключення об'єктів комунального підприємства “Львівводоканал” від електропостачання у зв’язку із значною заборгованістю за спожиту електроенергію.

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”.

Як зазначається у повідомленні, борг ЛМКП “Львівводоканал” перед ПАТ “Львівобленерго” станом на 24 вересня становить 4,528 млн грн.

“7 вересня, ПАТ “Львівобленерго” офіційно повідомило ЛМКП “Львівводоканал” про припинення послуг електропостачання у разі відсутності розрахунків за спожиту електричну енергію. Цього ж дня ПАТ “Львівобленерго” надіслало офіційний лист Львівській міськраді щодо стану розрахунків ЛМКП “Львівводоканал” за спожиту електроенергію, а також про припинення електропостачання ЛМКП “Львівводоканал” у випадку відсутності оплати”, - інформує відділ корпоративних зв’язків.