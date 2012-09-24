"Львівобленерго" призупинило відключення об'єктів "Львівводоканалу" від електропостачання

Компанія “Львівобленерго” призупинила відключення об'єктів комунального підприємства “Львівводоканал” від електропостачання, яке було розпочато сьогодны у зв’язку із значною заборгованістю за спожиту електроенергію.

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”.

“Графік погашення заборгованості ЛМКП “Львівводоканал” за спожиту електроенергію узгоджується”, - зазначається у повідомленні.

Станом на 24 вересня борг “Львівводоканалу” перед ПАТ “Львівобленерго” за спожиту електроенергію становить 4,528 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня, “Львівобленерго” офіційно повідомило “Львівводоканал” про припинення послуг електропостачання у разі відсутності розрахунків за спожиту електричну енергію, а сьогодні заявило про початок відключення об'єктів компанії.