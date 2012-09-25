Комсомольськ Полтавської області визнано містом найкращого благоустрою

Місто Комсомольськ, що в Полтавській області, потрапило у топ-3 міст найкращого благоустрою в номінації з населенням від 50 до 150 тис. мешканців.

Про це повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.

В Україні підбито підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку” за минулий рік. У змаганнях узяли участь 71 населений пункт у шести категоріях залежно від кількості мешканців.

Місто Комсомольськ обійшло Іллічівськ (Одеська область) та Ковель (Волинська область).