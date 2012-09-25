Проект продовження програми молодіжного кредитування буде поданий до Кабміну через місяць

Допрацьований проект постанови про подовження програми молодіжного житлового кредитування до 2017 року буде в місячний термін подано на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 24 вересня, де було заслухано звіт голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна щодо виконання програми молодіжного житлового кредитування за 2002-2012 роки.

На засіданні уряду зазначалося, що діючий порядок надання пільгових молодіжних житлових кредитів вимагає змін відповідно до сучасних вимог, а також у зв'язку з необхідністю підтримки окремих цільових категорій молоді, зокрема молодих фахівців, які направляються в сільську місцевість.

За оцінками голови правління фонду, в Україні налічується не менше 100 тисяч сімей, які бажають скористатися програмою пільгового кредитування для придбання житла. А у фонді таких сімей зареєстровано 16 тисяч.

«На засіданні уряду відзначалася необхідність врахування багаторічного досвіду Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву й розширення функцій цієї державної установи. Крім того, Мінфіну було доручено наблизити з IV кварталу на III квартал поточного року витрати за програмами пільгового молодіжного кредитування і доступного житла», - сказав Л.Рисухін.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує подовжити програму надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 5 років зі щорічним фінансуванням у 600-700 млн грн. Таке фінансування дозволить забезпечити житлом близько 16 тисяч сімей, які зареєстровані в рейтингу на отримання пільгових кредитів.

Ця програма розрахована на 2002-2012 роки, тобто формально вона припиняє свою дію після закінчення поточного року.

За даними Л.Рисухіна, державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки недофінансована з державного бюджету на 50% - приблизно на 700-800 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Програма забезпечення молоді житлом недофінансована на 50%