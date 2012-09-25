Колесніков не боїться, що збудовані до Євро-2012 об'єкти будуть збитковими

Віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис Колесніков «не боїться», що об'єкти інфраструктури, збудовані до Євро-2012, будуть збитковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Колесніков заявив 25 вересня у Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналіста.

Він також нагадав, що після 28 жовтня з терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» літатимуть літаки усіх іноземних авіакомпаній.

«Дуже погано, що у нас немає журналістів-транспортників, у нас - журналісти-політики. Якби ви були журналістами-транспортниками, ви б знали, що у світі є два розклади – весняно-літній і осінньо-зимовий. Тобто, перевести літаки можна або з 28 жовтня, або з 26 березня. Термінал «D» «Борисполя» був зданий після 26 березня. Це слотовий аеропорт», - сказав Б.Колесніков.

За його словами, з аеропортами у Львові і Донецьку справа йде простіше, оскільки вони не є слотовими аеропортами.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести 16 міжнародних авіакомпаній на обслуговування до терміналу «D».

На даний час у терміналі «D» вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle і Air Arabia.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести у пасажирський термінал «D» рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.