Хорошковський вірить, що через 3-5 років ЖКГ стане самоокупним, якщо допоможе СБ

Проведення реформи житлово-комунального господарства в Україні за підтримки Світового банку через 3-5 років перетворить цю галузь на самоокупну, прибуткову і цікаву для бізнесу.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський на сьогоднішній зустрічі з директором Світового банку по Україні, Білорусі й Молдові Чимяо Фаном, повідомили УНІАН у прес-службі В. Хорошковського.

Перший віце-прем'єр-міністр наголосив, що уряд тримає на постійному контролі стан виконання Плану заходів щодо забезпечення впровадження інвестиційних проектів Світового банку в Україні на 2012 рік.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в опрацюванні рекомендацій Світового банку щодо подальших реформ у сфері державних закупівель, антикорупційного законодавства, регулювання бізнесу і відшкодування ПДВ, а також у питанні приєднання України до Ініціативи із забезпечення прозорості у видобувних галузях.

«Прискорення підписання договору про створення зони вільної торгівлі Україна - ЄС представляє інтерес не тільки для України і ЄС, а й для Світового банку», - наголосив В.Хорошковський.

Сторони відзначили зацікавленість в більш активній співпраці та продовженні конструктивного діалогу щодо співпраці України і Світового банку при проведенні Щорічних зборів Світового банку і МВФ у Токіо.

Довідка УНІАН. Із 1992 року, коли Україна стала членом Світового банку, ця фінансова організація надала нашій країні кредити на близько 7 млрд доларів на фінансування 39 проектів.