У програмі оренди житла з правом викупу готові брати участь 14 тис. квартир

У новій програмі доступного житла, яка передбачає оренду з правом подальшого викупу, на сьогодні готові до видачі близько 14 тисяч квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

«За цією програмою планується видавати тільки готові квартири. За підрахунками, в середньому щомісячний платіж за програмою оренди з правом викупу в Києві становитиме до 2 тис. 600 грн, а у маленьких містах він становитиме приблизно до 1 тис. грн», - сказав В.Рибачук.

В.Рибачук нагадав, що фактично ця програма передбачає 3-відсоткову оренду з правом подальшого викупу орендованого житла.

За його словами, учасником цієї програми може стати кожна людина, яка стане на облік у населеному пункті, в якому зареєстрована.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова правління ДІУ Валентин Рибачук на Міжнародного форуму «Молоді - житло, державі - перспективу» повідомив, що ДІУ планує запустити програму надання житла в оренду з правом викупу.

Він повідомив, що для реалізації даної програми ДІУ має намір викупати житло у новобудовах.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.