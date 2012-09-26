З початку року рефінансовано 820 іпотечних кредитів майже на 200 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) у січні-вересні поточного року рефінансувала 820 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 200 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

Зокрема, у серпні банками - партнерами ДІУ надано 174 пільгових кредити на придбання житла на суму майже 43 млн. грн.

На розгляді у ДІУ перебувають ще 220 заявок на отримання кредитів на суму 46 млн грн. За підсумками поточного року планується видати понад 1 000 кредитів на придбання житла.

Станом на 25 вересня п.р, на балансі ДІУ перебуває 5 163 кредити на суму 847 млн грн. Загальна кількість кредитів, наданих громадянам за підтримки ДІУ з дня створення установи, становить 8 500 кредитів на суму 1,3 млрд грн.

При цьому, на 25 вересня за підтримки ДІУ введено в експлуатацію 13 будинків, ще 13 будинків мають бути введені протягом поточного і наступного років.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) у січні-серпні поточного року рефінансувала 748 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму близько 185 млн грн.

Середня ставка кредитування перебуває на рівні 13,63% річних. Середня сума кредиту - 245 тис. грн.

У 2011 році ДІУ викупило у банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.