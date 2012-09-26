ДІУ планує випустити іпотечні облігації на 500 млн. грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує цього року випустити іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у середу, 26 вересня, на брифінгу голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

«Цього року ми також плануємо випуск облігацій. Зараз ми готуємо випуск простих облігацій іпотечної установи на суму 500 млн. грн. І плюс до цього плануємо на 2 млрд грн випуск облігацій під державні гарантії», - сказав В.Рибачук.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Ні папери видається 100% державна гарантія.