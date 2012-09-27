"Київенерго" збільшило обсяг заміни тепломереж у 1,5 рази

Компанія «Київенерго», що входить в енергохолдинг ДТЕК, збільшила запланований на 2012 рік обсяг заміни тепломереж у 1,5 рази - до 75 км в однотрубному вимірюванні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Київенерго".

Як йдеться у повідомленні, кошти на реконструкцію 30 додаткових дільниць центрального опалення та гарячого водопостачання були залучені в кінці серпня, після чого почалися монтажні роботи. У цілому вартість робіт із заміни трубопроводів становитиме 23,8 млн грн. При цьому, підкреслюється в повідомленні, будуть використані полімерні труби, які більш міцні і стійкі щодо корозії.

Реконструкція тепломереж охоплює 5 столичних районів: Голосіївський, Святошинський, Подільський, Оболонський та Шевченківський.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.