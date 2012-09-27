Попов запевняє, що тарифи на ЖКП у Києві до кінця року залишаться без змін

Тарифи на житлово-комунальні послуги у Києві до кінця року підвищуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова КМДА Олександр Попов під час виїзної наради щодо вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва.

«Нам допоміг уряд. Виділено 3 мільярди гривень так званої різниці тарифів», - сказав О.Попов.

Він зазначив, що економічно обгрунтований рівень і ті кошти, які за ЖКГ сплачує населення – це різні речі. «Те, що не вистачає до економічно обгрунтованого рівня, через зміни до бюджету виділено 3 мільярди», - відзначив голова КМДА.

Водночас, за його словами, наразі проходить залік цих коштів з енергопостачальниками основних комунальних підприємств – Київенерго і Київводоканал. «Таким чином, ми виходимо практично на безборговість на кінець листопада», - сказав О.Попов.