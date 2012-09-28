Більш як 10 міст України отримають кредити від ЄБРР на модернізацію теплопостачання

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати фінансування на реалізацію проектів з модернізації системи теплопостачання більш як 10 містам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек у п'ятницю після підписання відповідного кредитного договору для реалізації подібного проекту в місті Тернопіль.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР виділяє 10 млн. євро, а Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та навколишнього середовища (ЄПР) виділить грант у сумі 5 млн. євро для модернізації системи центрального теплопостачання в місті Тернопіль.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, реалізація цього проекту дозволить економити близько 13 млн. кубометрів газу на рік, при тому, що місто споживає близько 270 млн. кубометрів газу на рік і витрачає на це близько 1 млрд грн.

Кредит ЄБРР надано на 13 років під 5,9% (ставка на 28 вересня – УНІАН).

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україну. У 2011 році банк виділив більш як 7,5 млрд євро (9,6 млрд. дол.) у рамках 294 проектів.

Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології - це донорський фонд у розмірі 90 млн. євро, яким управляє ЄБРР і метою якого є залучення інвестицій в проекти зі збільшення енергоефективності на території України та інших країн Східної Європи.