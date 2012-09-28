На «Осокорках-Північних» у Києві побудують квартал доступного житла

За 4 роки ПАТ «ХК «Київміськбуд» побудує на житловому масиві «Осокорки-Північні» квартал доступного житла, розрахований під заселення 50 тис. осіб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Квартал зведуть неподалік вул. Б.Гмирі.

Голова КМДА зауважив, що, згідно з проектом, тут планується збудувати 1 млн кв м житла. Наразі вже розпочалися роботи з проектування кварталу доступного житла. Почати будівельно-монтажні роботи планують вже у наступному році. Окрім житла, тут запроектоване також будівництво двох дитячих садків, шкіл, медичних закладів та об’єктів торгівлі.

«За проектом комплекс розраховано на 50 тисяч осіб, які максимум за 4 роки отримають свої помешкання. Це сучасний мікрорайон, до проектування якого залучені іноземні фахівці. Особливість цього комплексу полягає в тому, що земельна ділянка була виділена «Київміськбуду» спеціально для будівництва доступного житла. Мова йде про реалізацію програми іпотечного кредитування, що була ініційована Президентом України, підтримана урядом і міською владою”, - сказав О.Попов.

Планується, що вартість квадратного метра житла тут становитиме 7 тис. грн. Працівникам бюджетної сфери до 20% вартості квартири компенсуватимуть з міського бюджету, а на решту – надаватиметься іпотечний кредит під 3% на 15 років.

“Таким чином житло стане доступним для працівників комунальних установ, вчителів, медиків”, - переконаний О.Попов.