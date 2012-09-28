Кабмін схвалив зрівняння ОСББ з населенням у тарифах на компослуги

Кабінет Міністрів 26 вересня 2012 року схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку», згідно з яким ОСББ платитимуть за комунальні послуги за цінами, встановленими для населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, документ зареєстровано у Верховній Раді 27 вересня.

Зокрема, законопроектом передбачається, що ОСББ оплачують холодну і гарячу воду, теплову і електричну енергію, природний газ, комунальні послуги й послуги з утримання будинків за цінами, встановленими для населення.

У ньому пропонується узгоджувати терміни закону про ОСББ із цивільним законодавством. Зокрема, термін «спільне й неподільне майно» замінюється на «спільне майно», термін «житловий комплекс» замінюється на «багатоквартирний будинок», термін «балансоутримання» замінюється на термін «управління будинком».

Крім того, в документ включено положення про самостійне забезпечення ОСББ своїх потреб в утриманні й експлуатації будівлі, а також відносин із виробниками житлово-комунальних послуг. Зокрема, ОСББ має право виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг (у такому разі виробники ЖКП укладають договір із об'єднанням), визначати управителя або постачальника окремих послуг, з яким усі співвласники укладають договори, або забезпечувати утримання будинку своїми силами.

Згідно із законопроектом, з метою надання громадянам пільг і розрахунку розміру субсидій на оплату ЖКП плата за послуги з утримання будинку й прибудинкової території, водопостачання й водовідведення, газо- і електропостачання, опалення, вивіз побутових відходів визначається виходячи з внесків і платежів, що сплачуються власниками об'єднання на такі цілі.

Також документом визначається, що придбане за кошти співвласників майно є їхньою спільною власністю, а не власністю об'єднання як юридичної особи. Прямо передбачено можливість і визначено загальний порядок проведення письмового опитування для випадків, якщо загальні збори не відбулися через відсутність кворуму.

Крім того, повернено норму, згідно з якою реєстрація об'єднання здійснюється на безкоштовній основі. Також запроваджується норма, згідно з якою створення ОСББ у новозбудованих будинках буде дозволено після отримання правовстановлюючих документів на більшість приміщень.

Законопроектом встановлюється, що орган місцевого самоврядування зобов'язаний передати багатоквартирний будинок в управління ОСББ і в тримісячний термін списати з власного балансу.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2012 року, в Україні в 17 041 будинку створено ОСББ.

24 травня Верховна Рада прислухалася до пропозиції Президента України Віктора Януковича й відхилила прийнятий 15 березня Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку».

12 квітня Президент України ветував і доручив Кабінету Міністрів до 15 червня допрацювати Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку».