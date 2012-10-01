Вартість житла на первинці Києва у вересні виросла на 0,53% - до 13 376 грн / кв. м

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в вересні 2012 року зросла на 0,53% в порівнянні з серпнем п.р. - до 13 тис. 376 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

За даними порталу, за даний період житло економ-класу виросло в ціні на 0,1% - до 9 тис. 759 грн/кв. м, бізнес-класу - виросла на 0,33% - до 15 413 грн/кв. м, преміум-класу - виросла на 1,4% - до 21 356 грн/кв. м.

У вересні до продажу пропонувалися квартири 60 операторами в 140 об'єктах (у серпні було 136 об'єктів). В їх число входять як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.

Пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у вересні в загальній площі зменшилася на 0,4%, а в грошовому вираженні - виросла на 0,62% щодо серпня 2012 року.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 61%. Новобудови бізнес-класу становлять 24% від загальної кількості, преміум-класу - 15%. За місяць частка новобудов економ-класу збільшилася на 1%, бізнес-класу - зменшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній.