«Мостобуд» активізує будівництво мостів у Запоріжжі

З початку року держава виділила вдвічі більше коштів на будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі, ніж у попередні роки, що дозволило "Мостобуду" активізувати роботи, повідомили УНІАН у прес-службі публічного акціонерного товариства «Мостобуд».

«Вперше за 8 років будівництва фінансування запорізького об'єкта стабільне і адекватне, - відзначив радник голови наглядової ради ПАТ «Мостобуд» Віктор Коробков. – З початку року з бюджету надійшло близько 690 мільйонів гривень, ще 200 мільйонів очікується до 31 грудня».

Найскладніші ділянки магістралі зводить ПАТ «Мостобуд». Будівельники перетнули «екватор» майбутнього 160-метрового висотного пілона, який «триматиме» над водою 200 метрів металоконструкцій мостового прольоту, і досягли висоти 109 метрів.

Днями мостобудіці повернулися з Німеччини, де на їхнє замовлення виготовляють ванти (особливо міцні сталеві канати) для запорізької автомагістралі. Випробування вантів, які провели у присутності вітчизняних мостобудівників, підтвердили їхню високу надійність і якість.

Активізується будівництво й ще одного стратегічного інфраструктурного об'єкта – Подільського мостового переходу для руху автотранспорту і метро у Києві. «Якщо погода не піднесе сюрпризів, у грудні вмонтовуватимемо головну арку через русло Дніпра», - сказав В.Коробков.

На питання з приводу поширеної деякими ЗМІ інформації про банкрутство «Мостобуду» радник голови наглядової ради компанії відповів: «Мабуть, комусь дуже хочеться кинути тінь на репутацію компанії – лідера мостобудування в Україні й СНД. Насправді все інакше. У вересні господарський суд Києва за заявою одного з постачальників «Мостобуду» прийняв у провадження справу про банкрутство і призначив дату її розгляду в суді. Вивчивши матеріали справи, документи і пояснення, надані мостобудівниками і компетентними фіскальними, реєструвальними органами, господарський суд міста Києва на засіданні 1 жовтня ц.р. постановив: провадження у справі про банкрутство «Мостобуду» припинити. Цим же визначенням суд зобов'язав державного реєстратора виключити з Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців запис про початок провадження щодо банкрутства «Мостобуду». Заявник з таким рішенням суду погодився. Звичайно, ринок стривожений повідомленнями ЗМІ про банкрутство «Мостобуду», фантазіями деяких журналістів на тему, ніби компанія навмисно спровокувала банкрутство, щоб заховатися від кредиторів. Суд розставив усі крапки над «і». Але партнери телефонували, непокоїлися, висловлювали здивування, адже компанія відома у світі як стабільна, з солідним запасом міцності та позитивною репутацією. За великим рахунком, можна говорити про завдання морального і матеріального збитку не тільки «Мостобуду», але й вітчизняному мостобудуванню. Проте «Мостобуд» не має наміру судитися з редакціями і журналістами, з'ясовувати, чи було це чиєсь замовлення, а чи мали місце елементарні некомпетентність, недбальство і безвідповідальність. Напевно, ми маємо право чекати вибачень. Утім, це вже зі сфери моралі – справа совісті та честі людини. Читати моралі ми також не маємо наміру".