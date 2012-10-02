Вартість житла на первинці Києва у вересні зросла на 0,6% – до 1 687 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за вересень 2012 року збільшилася на 0,6% (10 дол.) – до 1 687 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 347 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 503 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період підвищення вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 0,43% (9 дол.) – до 2 084 дол./кв. м, Деснянському – на 0,59% (8 дол.) – до 1 357 дол./кв. м, Святошинському – на 0,95% (14 дол.) – до 1 494 дол., Дніпровському – на 0,4% (6 дол.) – 1 493 дол., Оболонському районі – на 0,64% (11 дол.) – до 1 733 дол., Голосіївському – на 0,65% (11 дол.) – до 1 692 дол., Солом’янському – на 0,46% (7 дол.) – до 1 538 дол., Подільському – на 0,46% (7 дол.) – до 1 527 дол., Печерському – на 0,64% (16 дол.) – до 2 503 дол./кв. м, Дарницькому районі – на 0,52% (7 дол.) – до 1 347 дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична Нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2012 року збільшилася на 0,53% порівняно із серпнем п.р. - до 13 тис. 376 грн/кв. м.