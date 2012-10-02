На вторинці Києва вартість житла у вересні зросла на 0,54% - до 1 878 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у вересні цього року зросла на 0,54 (10 дол.)% - до 1 878 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 523 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 881 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Печерському районі – на 0,80% (23 дол.) – до 2 881 дол./кв. м, Шевченківському районі – на 0,69% (16 дол.) – до 2 330 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,64% (11 дол.) – до 1 737 дол., Дніпровському районі – на 1,28% (20 дол.) – до 1 583 дол., Оболонському районі – на 0,51% (10 дол.) – до 1 975 дол., Подільському – на 0,73% (13 дол.) – до 1 793 дол., Дарницькому районі – на 1,40% (21 дол.) – до 1 523 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Солом’яському районі – на 0,93% (16 дол.) – до 1 702 дол., Святошинському районі – на 0,56% (9 дол.) – до 1 608 дол., Деснянському районі – на 0,72% (11 дол.) – до 1 520 дол./кв. м

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва у вересні зросла на 0,3% - до 2 023 дол./кв. м.