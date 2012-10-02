На вторинці Донецька вартість житла у вересні на рівні 1 174 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у вересні 2012 року стабілізувалася на рівні 1 174 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 833 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 401 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла у Кіровському районі – на 1,13% (10 дол.) – до 894 дол./кв. м, Ворошиловському районі – на 0,65% (9 дол.) – до 1 401 дол., Ленінському – на 0,32% (3 дол.) – до 947 дол./кв. м, Куйбишевському – на 0,86% (8 дол.) – до 934 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла відбулося у Петровському районі – на 0,60% (5 дол.) – до 833 дол./кв. м, Київському районі – на 1,03% (14 дол.) – до 1 342 дол., Калінінському – на 0,57% (7 дол.) – до 1 215 дол., Пролетарському – на 0,52% (5 дол.) – до 954 дол., Будьоновському районі – на 1,08% (11 дол.) – до 1 007 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.