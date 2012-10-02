На вторинці Харкова середня вартість житла у вересні знизилася до 1 091 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у вересні 2012 року знизилася на 0,18%, або 2 дол., – до 1 091 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район з середнім показником 896 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1 343 дол./кв. м.

За даними компанії, у вересні ц.р. зниження вартості житла спостерігалося у Дзержинському районі – на 0,76% (10 дол.) – до 1 314 дол., Фрунзенському – на 0,88% (9 дол.) – до 1 010 дол., Московському – на 0,59% (6 дол.) – до 1003 дол., Орджонікідзевському – на 0,42% (4 дол.) – до 944 дол., Комінтернівському – на 0,32% (3 дол.) – до 943 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла відбулося у Ленінському районі – на 0,90% (10 дол.) – до 1 115 дол., Червонозаводському – на 1,36% (12 дол.) – до 896 дол., Київському районі – на 0,90% (12 дол.) – до 1 343 дол., Жовтневому районі – на 0,91% (9 дол.) – до 1003 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.