На вторинці Львова вартість житла у вересні зросла на 0,07% – до 1 443 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у вересні 2012 року зросла на 0,07%, або на 1 дол., – до 1 443 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 168 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу становила 1 752 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Галицькому районі – на 0,69% (12 дол.) – до 1 752 дол., Личаківськомц районі – на 0,53% (7 дол.) – до 1 323 дол., Сихівському районі – на 0,43% (5 дол.) – до 1 168 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося у Шевченківському районі – на 0,39% (5 дол.) – до 1 287 дол., Залізничному районі – на 0,67% (9 дол.) – до 1 343 дол./кв. м, Франківському районі – на 0,59% (9 дол.) – до 1 518 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 0,91%, або на 13 дол., – до 1 444 дол./кв. м.