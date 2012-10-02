На вторинці Дніпропетровська вартість житла у вересні зросла до 1 187 дол./кв. м

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у вересні 2012 року зросла на 0,17%, або на 2 дол., – до 1 187 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили ув консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 946 дол./кв. м, найдорожчим – Бабушкіинський, де середня ціна продажу становила 1 399 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксоване у Бабушкінському районі – на 0,94% (13 дол.) – до 1 399 дол., Червоногвардійському районі – на 0,24% (3 дол.) – до 1 246 дол./кв. м, Індустріальному – на 0,73% (8 дол.) – до 1 098 дол., Самарському районі – на 0,49% (5 дол.) – до 1033 дол., Амур-Нижньодніпровському районі – на 0,88% (9 дол.) – до 1035 дол./кв. м

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Жовтневому районі – на 0,69% (9 дол.) – до 1 286 дол., Кіровському районі – на 1,01% (12 дол.) – до 1 180 дол., Ленінському районі – на 0,53% (5 дол.) – до 946 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.