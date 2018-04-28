Нові правила реєстрації нерухомості: як це працюватиме

З початком 2013 року закінчується ера БТІ і починається пора Укрдержреєстру у сфері державної реєстрації прав на нерухомість. Введення нових правил відклали на рік, щоб за цей час сформувати структуру новоствореної служби, підготувати нормативну базу, навчити реєстраторів. Днями відомство роз'яснило, як оформлятимуться права на квартири, будинки і землю.

Нова система вже «прописалася»

Центральний апарат Укрдержрєєстру розмістився у Києві на двох з половиною поверхах у будівлі на вул. Марини Раскової, 15. Проте безпосередньо реєстрацією прав на нерухомість у кожному районному центрі займатимуться 583 відділи по всій Україні, в яких уже трудяться 2446 держреєстраторів і 207 помічників, розповіла перший заступник голови Укрдержреєстру Ірина Завальна. Адреси відділів із реєстрації прав на нерухомість обіцяють розмістити на сайті відомства.

«На сьогодні кадрове забезпечення становить майже 85%. До кінця року, думаю, воно становитиме до 100%», – сподівається Завальна.

За даними відомства, окрім реєстраторів, 6835 нотаріусів-практиків під час посвідчення операцій з нерухомістю також займатимуться реєстрацією прав.

Завальна уточнила, що відділи Укрдержреєстру вже забезпечені приміщеннями, технікою, працівники пройшли навчання. На сьогодні дослідну експлуатацію програмного забезпечення проходять усі нотаріуси та їхні помічники.

З наступного року всі реєстри (реєстри операцій, іпотек, заборон відчуження об'єктів нерухомості, обтяжень рухомого майна) втрачають чинність. Їх замінить єдиний Державний реєстр прав на нерухоме майно. Але права, зареєстровані у старих реєстрах, залишаться чинними. Перереєструвати право на нерухомість потрібно тільки у випадку, якщо ви вирішите щось з нею робити: продати, передати у спадок тощо. Тоді перереєстрацію прав безкоштовно проводить нотаріус, який перевіряє інформацію в наявних реєстрах і переносить її у єдиний.

Оформлення купівлі квартири

Якщо зараз під час купівлі квартири на «вторинці» потрібно кілька разів відвідувати БТІ, щоб спочатку здати, а потім одержати документи, то за новими правилами необхідність візиту в бюро відпадає взагалі.

Зараз схема оформлення прав на житло виглядає так: БТІ проводять технічну інвентаризацію (30 днів) і видають витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, нотаріуси засвідчують операцію і реєструють її, а потім БТІ за 14 днів реєструє право власності на квартиру.

З нового року за БТІ залишаються тільки функції проведення технівентаризації, а засвідчувати операції, реєструвати право власності на квартиру будуть нотаріуси – як державні, так і приватні. Вони будуть самі вносити записи до Реєстру речових прав на нерухоме майно. Причому реєстрація права власності на житло проводитиметься одночасно із засвідченням операції і видачею документів. А кількість документів, що подаються для реєстрації, не зміниться, пояснив заступник директора департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Укрдержреєстру Анатолій Лещенко.

«З 1 січня 2013 року державна реєстрація операцій припиняє існування, оскільки за таких умов відбувається подвійна реєстрація одних і тих самих прав... Проводитиметься виключно державна реєстрація права власності або права користування, яке виникає у правонабувача», – уточнив він.

Якщо квартира купується у новобудові, забудовник, перш ніж продати об'єкт, повинен зареєструвати його за собою в органах Укрдержреєстру. А далі повторюється процедура реєстрації квартири на «вторинці».

Техінвентаризація – один раз

Зараз проводити технічну інвентаризацію, щоб одержати витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, необхідно під час кожної операції купівлі-продажу. Проте, як пояснили в Укрдержреєстрі, тимчасове положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав, яке регулює цю процедуру, з 1 січня 2013 року втрачає чинність. Отже, отримання нового техпаспорта (у разі перепланування) або проведення інвентаризації під час кожної операції стане необов'язковим.

До речі, Закон «Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна», прийнятий парламентом і ветований Президентом, також залишає рішення про проведення техінвентаризації під час операцій з нерухомістю на розсуд продавця і покупця. Поки закон не підписав Президент, питання залишається відкритим, але не варто виключати можливості, що з наступного року за БТІ залишиться тільки функція з проведення первинної технічної інвентаризації нерухомості.

Директор Палати БТІ Дмитро Павленко вважає, що проводити техінвентаризацію слід під час будь-яких операцій купівлі-продажу житла, оскільки техпаспорт у такому випадку підтверджує і наявність квартири за вказаною адресою, і законність перепланувань, якщо такі були.

«Може бути таке, що об'єкта може в наявності не бути. Якщо не буде інвентаризації, його можна продати як повітря за паперами. Це настійно рекомендується, щоб упевнитися, що отримується об'єкт юридично оформлений і перебуває у правовому полі», – наголосив він.

Кому до держреєстратора

Якщо нотаріуси реєструють операції з купівлі-продажу квартир (зокрема з іпотекою), оформляють спадок, то державні реєстратори – операції з новими житловими будинками і земельними ділянками. Вони ж видають свідоцтва про державну реєстрацію речових прав на нерухомість (сьогодні таке свідоцтво видають місцеві органи влади). Зокрема, звертатися в органи Укрдержреєстру слід у випадках:

– коли реєструється право власності на підставі свідоцтва про право власності на новобудову (під час реконструкції або реставрації об'єктів; членам житлово-будівельного кооперативу після повного погашення його вкладу; під час внесення нерухомості до статутного капіталу юридичної особи);

– коли проводиться реєстрація прав на підставі рішень судів або реєстрація обтяжень на підставі рішень органів місцевої влади.

Держреєстратори також видають витяги, інформаційні довідки, виписки з реєстру. Під час купівлі квартири можна за запитом в Укрдержреєстр дізнатися про можливі обтяження: наприклад, власник квартири взяв її в іпотеку або вона фігурує в якихось судових розглядах.

У відомстві уточнили, що з нового року право власності на нерухомість вважається дієвим з моменту реєстрації заяви на реєстрацію права власності.

Реєстрація прав власності на нові житлові будинки з видачею свідоцтва триватиме 14 робочих днів, а з 2014 року планується скоротити термін до 5 робочих днів. Після проведення БТІ техінвентаризації будинку і документів про введення його в експлуатацію (Держархбудінспекція) в органах Укрдержреєстру проводиться реєстрація права власності з видачею свідоцтва.

У випадку із земельними ділянками право власності, дані про ділянку вносяться до Державного земельного кадастру органами Держземагентства і до Держреєстру власності на нерухоме майно — органами Укрдержреєстру.

Перш ніж зареєструвати право власності на новостворену земельну ділянку в Реєстрі прав на нерухоме майно, необхідно зареєструвати її як об'єкт у Державному земельному кадастрі. При цьому людина має вибір: або йти в ці органи, або доручити все кадастровому реєстраторові.

У разі формування земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера і реєстрації в ДЗК за бажання власник може подати заяву на реєстрацію прав на ділянку кадастровому реєстраторові. У свою чергу, реєстратор направляє заяву у відділ реєстрації прав на нерухомість, який реєструє ділянку, оформляє свідоцтво про право власності і передає його кадастровому реєстраторові. Той видає всі документи заявникові. В обох випадках процедура займає 14 днів.

Реєстрація обтяжень займатиме один день, плата за неї, згідно з законопроектом про державне мито, становитиме 51 грн.

Для запуску нової системи реєстрації прав на нерухомість необхідно затвердити єдине держмито за послуги (пропонується на рівні 119 грн), а також плату за отримання витягів із реєстру (планується, що вона не перевищуватиме держмита). Перша сума затверджується законом, друга – ухвалою Кабінету міністрів, пояснив голова Укрдержреєстру Леонід Єфименко.

Також ще немає документа, яким врегулюються відносини між інформаційними системами органів земельних ресурсів і Укрдержреєстром щодо реєстрації земельних ділянок.

Нотаріуси можуть подорожчати

Окрім зручностей реєстрації прав на нерухомість і землю в одному відомстві, а також, у деяких випадках, скорочення процедур у часі, що учасники ринку зараховують до позитивних моментів нових правил, є й підводні камені. Наприклад, експерти побоюються, що нотаріуси можуть удвічі підвищити вартість своїх послуг під час оформлення операцій з нерухомістю.

Сьогодні в БТІ вартість послуг з реєстрації права на квартири в середньому становить 150-400 грн. Ціна затверджується обласною міськадміністрацією. З 1 січня 2013 року вона буде рекомендованою для нотаріусів.

«На плечі нотаріусів лягає щомісячне відрахування на страхування – близько 10 тис. грн. Крім того, вони повинні будуть заплатити за навчання і підключення до єдиного реєстру. Хоча офіційно це безкоштовно, але фактично – платно. Плюс нотаріус повинен буде навчитися працювати з реєстром. Додатково на них лягають такі витрати, що вони будуть змушені у 2-3 рази ставити вищі ціни, ніж за решту послуг, щоб бодай відробити ту суму, яку потрібно буде платити у фонди страхування і за користування реєстром», – припускає Павленко.

За його оцінками, у нотаріусів вартість послуг з оформлення операцій стартуватиме з 1 тис грн.

Крім того, експерт вважає, що нотаріуси під час посвідчення операцій вимагатимуть від продавців наявності свіжого техпаспорта.

«Нотаріуси на ризики не підуть. Вони зараз неофіційно говорять, що вимагатимуть від сторін наявності свіжого техпаспорта... Оскільки вони будуть відповідальними за реєстрацію, то вимагатимуть від сторін наявності техпаспорта для того, щоб переконатися, що об'єкт існує», – відзначив Павленко.

При цьому держмито у розмірі запланованих 119 грн – не єдина плата під час оформлення операцій з нерухомістю. Є ще плата за зміну і внесення інформації до реєстру, яку встановить Мін’юст, додав директор Палати БТІ.

Учасники ринку кажуть, що новий реєстр набагато складніший, ніж нинішні, що може вилитися у черги. Також вони не виключають появи посередників за аналогією з тими, які зараз чергують біля бюро.

«Один реєстратор за день може оформити сім операцій. За планом, кожен повинен зробити 35 таких операцій за день. А в Києві за день може прийти 200-300 чоловік. Фізично вони не встигають. Тобто це виллється у черги», – прогнозує Павленко.

Зрештою, на його думку, якщо за БТІ залишиться не обов'язкова поточна інвентаризація, а тільки первинна, то протягом півроку-року все одно повернуться до того, що введуть обов'язкову поточну, щоб упевнитися, що продається об'єкт, який реально існує.

Що ж, бажаємо всім якомога легше пережити нововведення.

Тетяна Акімова (УНІАН)