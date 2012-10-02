Депутати хочуть врегулювати діяльність суб'єктів господарювання у сфері компослуг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 230 народних депутатів із 351 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення повинні враховувати економічно обґрунтовані витрати і забезпечувати рівень рентабельності не нижче граничного рівня рентабельності, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Розмір інвестиційної складової тарифу затверджується органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

У разі зменшення собівартості послуг з централізованого водопостачання і водовідведення внаслідок реалізації відповідної інвестиційної програми, отримані кошти спрямовуються на відновлення активів підприємства за переліком, визначеним фінансовим планом, за погодженням з органом, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

У разі, якщо тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення встановлено нижче економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності, орган, яким установлено цей тариф, повинен забезпечити включення до видатків відповідного місцевого або державного бюджету суми компенсації такої різниці на відповідний бюджетний період у порядку, встановленому чинним законодавством.

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення нижчими за розмір економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, суб’єкти господарювання проводять коригування встановлених тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких тарифів.

При цьому перерахунок тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

За надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку.

Для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію та для інших розрахунків підприємства централізованого водопостачання і водовідведення, тарифи для яких встановлено на рівні економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності, в установах уповноваженого банку відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Кошти, що надходять підприємствам централізованого водопостачання і водовідведення як плата за послуги з централізованого водопостачання і водовідведення зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

На поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств централізованого водопостачання і водовідведення зараховуються кошти, що надходять як компенсація різниці в тарифах (виробнича дотація з бюджету) на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що виникла у зв'язку з невідповідністю економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності тарифам, встановленим відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Алгоритм розподілу коштів повинен передбачати повну та своєчасну виплату зарплати працівникам підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, одночасно із встановленням алгоритму встановлює порядок призупинення дії алгоритму у разі відсутності простроченої заборгованості підприємства централізованого водопостачання і водовідведення перед постачальником електричної енергії (з урахуванням договору реструктуризації заборгованості) та повної поточної оплати вартості електричної енергії впродовж не менше трьох місяців, та поновлення дії алгоритму у разі порушення підприємством централізованого водопостачання і водовідведення порядку розрахунків за електричну енергію.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, можуть бути визначені категорії суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, розрахунки за послуги з централізованого водопостачання і водовідведення та спожиту електричну енергію яких здійснюються без встановлення алгоритму розподілу коштів.

Для проведення розрахунків між суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, розрахунків теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ і для інших розрахунків суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання, що використовують для виробництва теплової енергії природний газ та тарифи для яких встановлено на рівні економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності, відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.