Порядок ліцензування господарської діяльності в будівництві визначатиме уряд - закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до законів України “Про архітектурну діяльність” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” щодо ліцензування господарської діяльності в будівництві.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 233 народних депутати з 309 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що господарська діяльність, пов’язана з розробленням містобудівної документації, а також вишукувальними роботами, проектуванням та будівництвом об’єктів IV і V категорій складності, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Розмір плати за видачу ліцензії, її копії або дубліката, переоформлення ліцензії визначається Кабінетом міністрів України”;

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.