Для перевірки витрат регіонів на підготовку до зими створять спецкомісію

В Україні створять спеціальну ревізійну комісію, яка перевірить ефективність витрачання коштів і діяльність керівників регіонів і окремих міст з підготовки комунального господарства до зими.

Таке рішення ухвалене на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2012/13 років, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

До складу комісії увійдуть представники Мінрегіону України, МНС, МВС, прокуратури і НАК «Нафтогаз України».

Очікується, що на початку жовтня комісія має приступити до своїх обов'язків в Калуші (Івано-Франківська область), де в 2011 році старт опалювального періоду затягнувся до кінця жовтня, а в підготовці до нинішнього знов виникли значні проблеми. Планується, що ця комісія відвідає всі міста, які допустили неналежну підготовку систем теплопостачання і життєзабезпечення.

«Готовність до опалювального сезону має бути забезпечена 15 жовтня, і крапка. Якщо до цього часу десь в якомусь регіоні, місті не буде це зроблено, від імені відомчої комісії, я офіційно звернуся до Генеральної прокуратури з приводу невиконання вами службових повноважень», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк на засіданні, звертаючись до керівництва регіонів.

За даними директора Департаменту проектного управління і енергоефективності у сфері життєзабезпечення Мінрегіону Станіслава Захарова, на початок жовтня готовність тепломереж України в цілому становить майже 100%, багатоквартирні житлові будинки готові на 92%, об'єкти соціальної інфраструктури - на 95-97%.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 508-р від 25 липня 2012 року до складу міжвідомчої робочої групи включено представників Мінрегіону України, МНС, Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, МОЗ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міноборони, Держагентства з управління державними корпоративними правами і майном, Держагентства автомобільних доріг і НАК «Нафтогаз України».

Розпорядженням центральним органам виконавчої влади і місцевим держадміністраціям, зокрема, передбачено забезпечити ремонти на підприємствах теплокомуненерго і теплоелектроцентралей, а також створити необхідні запаси основних і резервних видів палива; вжити заходів до погашення заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг, а також забезпечити щомісячну їх оплату.