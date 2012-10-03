Вартість приватних будинків у Києві з початку року знизилася на 1,9% – до 1781 дол./кв. м

Середня вартість приватних будинків на вторинному ринку Києва з початку поточного року знизилася на 1,9% і на вересень становила 1 781 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (із вересня 2011 року до вересня 2012 року) середня вартість приватних будинків у столиці знизилася на 4,2%, а в другому кварталі поточного року – зменшилася на 0,8%.

Кількість виставлених на продаж приватних будинків у вересні ц.р., порівняно з червнем ц.р. зменшилося на 12,6% – до 848 будинків. Обсяг пропозиції приватних будинків у загальній площі й грошовому виразі зменшився на 10,8% і 9,6%, відповідно.

З початку року пропозиція будинків у Києві зменшилася на 28,4%. Щодо вересня 2011 року кількість будинків, які продаються, зменшилася на 21,3%. Частка будинків, вперше виставлених на продаж, у звітному періоді становила 19,9% від усього обсягу пропозиції.

Найбільша кількість будинків у Києві на вторинному ринку купівлі-продажу у вересні пропонувалася в Дарницькому (28%) районі. За ним слідують Голосіївський і Солом’янський (по 14%), Подільський (12%), Дніпровський (9%), і Святошинський (8%) райони. Невеликий вибір будинків у Оболонському і Шевченківському районах (по 5%), ще менше – в Печерському (3%) і Деснянському (2%) районах.

Залежно від площі будинку, найбільшу питому вагу від загального обсягу пропозицій займають будинки площею 250-500 кв. м – 36%. Будинки площею 100-250 кв. м займають 29% від загального обсягу, до 100 кв. м – 22%, площею понад 500 кв. м – 13%.

У структурі пропозиції переважають будинки в ціновій категорії 300-500 тис. дол. і 500 тис. - 1 млн дол. (по 21%). Будинки в цінових категоріях 100-200 тис. дол. займають 19% від загального обсягу, 200-300 тис. дол. – 15%, до 100 тис. дол. – 13% і від 1 млн дол. – 11%.