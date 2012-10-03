Вартість будинків під Києвом з початку року знизилася на 6,4% - до 1257 дол./кв. м

Середня вартість приватних будинків у передмісті Києва з початку поточного року знизилася на 6,4%, і на вересень становила 1 257 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (з вересня 2011 року по вересень 2012 року) середня вартість будинків в передмісті столиці знизилася на 9,7%, а в другому кварталі поточного року — зменшилася на 0,9%.

Кількість виставлених на продаж приватних будинків за останній квартал зменшилася на 10,7% - до 3004 одиниць. З початку року пропозиція будинків під Києвом збільшилася на 34,4%. Щодо вересня 2011 року кількість будинків, що продаються, збільшилася на 52,4%.

У вересні п.р. найбільше приватних будинків пропонувалося у Києво-Святошинському районі – 38%, в Обухівському – 16%, у Бориспільському – 15% і у Васильківському – 13%. Найменше будинків пропонувалася у Вишгородському і Броварському районах (по 9%).

Залежно від площі будинку, найбільшу питому вагу від загального обсягу мають будинки площею 250-500 кв. м – 38%. Будинки площею 100-250 кв. м мають 36% у загальному обсягу, площею до 100 кв. м і від 500 кв. м – по 13%.

У структурі пропозиції переважають будинки у ціновій категорії до 150 тис. дол. – 31%. Далі - будинки у цінових категоріях: 150-300 тис. дол. – 28%, 300-500 тис. дол. – 18%, 500 тис. – 1 млн дол. – 15%, від 1 млн. дол. – 8%.

У вересні найбільша частка приватних будинків, представлених до продажу, перебувала у ціновому діапазоні до 1 тис. дол./кв. м і становила 47%. Частка будинків у ціновому діапазоні 1-2 тис. дол./кв. м становила 39%, в діапазоні 2-3 тис. дол./кв. м – 9%, понад 3 тис. дол./кв. м – 5%.

За останній квартал збільшення середньої вартості представлених до продажу будинків спостерігалося у Вишгородському (на 3,7%, до 1001 дол./кв. м) і у Бориспільському (на 2,9% - до 1062 дол./кв. м) районах. Зменшення середньої вартості спостерігалося в Обухівському (на 5,1% - до 1972 дол./кв. м), Броварському (на 3,3% - до 873 дол./кв. м) і Васильківському (на 1% - до 1012 дол./кв. м) районах.