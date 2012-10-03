Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 1,37% – до 668 дол. на місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у вересні 2012 року зросла на 1,37% (9 дол.) – до 668 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дніпровський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 420 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою 659 дол. на місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 14 дол. – до 659 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 840 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 986 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 561 дол., 2-кімнатних – на 14 дол., до 928 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 1082 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 422 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 534 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 768 дол.

В Оболонськом районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 516 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 633 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 780 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 477 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 634 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 761 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. - до 438 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 598 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 752 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 423 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 565 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 710 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 420 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 575 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 686 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 421 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 525 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 639 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 434 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 557 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до706 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в серпні 2012 року зросла на 1,38% (9 дол.) – до 659 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.