Мінрегіон пропонує зобов'язати тепло- і водопостачальні підприємства відраховувати на модернізацію

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує зобов'язати тепло- і водопостачальні підприємства спрямовувати інвестиційну складову тарифів на послуги з централізованого опалення, водопостачання і водовідведення на модернізацію своїх об'єктів.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення», текст якої розміщено на сайті міністерства.

Змінами пропонується дати нове визначення поняттю інвестиційна програма.

Згідно з документом, інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання (а також централізованого водопостачання і водовідведення) з будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, покращення якості послуг, із відповідними розрахунками і обгрунтуваннями, а також вказівкою джерел фінансування і графіка виконання.

На думку ініціатора змін, їх ухвалення сприятиме реалізації інвестиційних програм у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, запланованих підприємствами капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на ці послуги.