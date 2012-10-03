Кількість договорів з іпотеки під 3% зросла до 576

В Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросла до 576.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«576 сімей прийняли здешевлену іпотеку. Кількість будинків і забудовників, що беруть участь у програмі, постійно зростає», - цитує прес-служба міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка.

За його словами, також цього року укладено 443 договори за програмою «30/70» і надано 212 молодіжних пільгових кредитів. Державною іпотечною установою профінансовано 748 кредитів.

Таким чином, цього року у рамках реалізації державних житлових програм придбано 1979 квартир, підсумували в Мінрегіоні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 серпня, в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросла до 296.

У цілому в рамках реалізації державних житлових програм було профінансовано придбання 1232 квартир.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум, під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію відсоткових ставок за даною програмою передбачено 1 млрд грн.