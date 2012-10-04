Вартість котеджів під Києвом у вересні зросла на 0,10% – до 993 дол./кв. м

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні у вересні 2012 року зросла на 0,10% (1 дол.) – до 993 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, в Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,66% (8 дол.) – до 1 218 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район з середнім показником 278 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 505 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 0,74% (11 дол.) - до 1 505 дол./кв. м, Бориспільському - на 1,04% (12 дол.) - до 1 169 дол./кв. м, Макарівському - на 0,67% (6 дол.) - до 904 дол./кв. м, Броварському - на 0,68% (6 дол.) - до 893 дол./кв. м, Вишгородському - на 1,28% (11 дол.) - до 868 дол./кв. м, Бородянському — на 0,76% (6 дол.) - до 798 дол./кв. м, Кагарлицькому - на 0,76% (5 дол.) - до 666 дол./кв. м, Фастівському - на 0,84% (5 дол.) - до 602 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 2,31% (11 дол.) - до 488 дол./кв. м, Баришівському - на 0,45% (2 дол.) - до 447 дол./кв. м, Богуславському - на 1,23% (5 дол.) - до 413 дол./кв. м, Яготинському - на 0,77% (3 дол.) - 393 дол./кв. м, Таращанському - на 1,82% (6 дол.) - до 335 дол./кв. м, Сквирському районі — на 2,58% (7 дол.) - до 278 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося у Києво-Святошинському районі — на 0,74% (11 дол.) - до 1 469 дол./кв. м, Васильківському - на 0,98% (10 дол.) - до 1 014 дол./кв. м, Білоцерківському — на 0,36% (2 дол.) - до 552 дол./кв. м, Миронівському — на 0,96% (5 дол.) - до 515 дол./кв. м, Іванківському — на 1,33% (5 дол.) - до 370 дол./кв. м, Ракитнянському - на 0,55% (2 дол.) - до 359 дол./кв. м, Згурівському — на 1,16% (4 дол.) - до 341 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість приватних будинків у передмісті Києва з початку поточного року знизилася на 6,4% і на вересень становила 1 257 дол./кв. м.