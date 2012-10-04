Для отримання пільгових кредитів у ЖКГ вже подано 39 заявок на 83,4 млн грн

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву прийняв 39 заявок на загальну суму 83,4 млн грн на отримання пільгових кредитів для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Як повідомляється на сайті фонду, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін поінформував, що із загальної кількості одержаних заявок 17 вже затверджені на засіданні Комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ на загальну суму 39 млн 699,515 тис. грн. Серед цих заявок 14 представлені об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

Крім того, ще 12 кандидатів у позичальники (з них 7 - ОСББ) одержали висновки щодо їх фінансового стану і внутрішнього кредитного рейтингу. Ще 10 позичальників, з яких 4 ОСББ, подали заявки, готують необхідні документи для визначення фінансового стану і розгляду на комісії.

“Основна частина наданих заявок на отримання пільгових кредитів стосується реконструкції ІТП (індивідуальних теплових пунктів), підключених до теплових мереж, реконструкції теплопостачання, утеплення житлових будинків, модернізації опалення в будівлях зі встановленням індивідуального теплового пункту з автоматичним регулюванням подачі теплоносія залежно від погодних умов, заміни частин трубопроводів систем централізованого опалення і постачання холодної води, а також заміни ліфтів», - повідомив голова правління фонду.

Л.Рисухін додав, що на сьогодні робота з пільгового кредитування для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства продовжується, заявки на отримання кредиту приймаються.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву розпочав прийом заявок на отримання пільгових бюджетних кредитів у сфері житлово-комунального господарства.

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн грн.

Перевагу при відборі одержать проекти, які зменшують обсяг споживання ресурсів, комплексно вирішують проблеми населеного пункту або групи житлових будинків, що перебувають в єдиній технологічній схемі.

Пільговий кредит надається строком до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки - 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці з дня зарахування коштів.

31 травня 2012 року Кабмін ухвалив постанову № 599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, зокрема об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».