У Дніпропетровську здали в експлуатацію перший будинок за програмою «Доступне житло»

У четвер, 4 жовтня, в Дніпропетровську на новому масиві «Лівобережний-3» за участю Президента України Віктора Януковича здали в експлуатацію перший будинок, побудований за програмою «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, п'ятиповерховий будинок на 63 квартири побудували менш ніж за півроку.

Будинок побудовано з енергоощадних матеріалів, зокрема пористого бетону. Вартість 1 кв. м становить 4,8 тис грн, що майже на третину нижче за ринкову вартість у цьому мікрорайоні. Зниження вартості житла досягнуто за рахунок того, що за кошти регіональних бюджетів було розроблено проект мікрорайону, забудовникові безкоштовно виділено 9 га землі під забудову і підведено необхідні комунікації та мережі.

У будинку встановлено автономну котельну, в квартирах - лічильники газу і води.

Замовником будівництва першого будинку за програмою «Доступне житло» в Дніпропетровській області є комунальне підприємство «Регіон Лідер».

Будинок збудувало ТОВ «Південбуд», яке в листопаді 2011 року виграло тендер на будівництво.

У рамках програми «Доступне житло» на житловому масиві «Лівобережний-3» в Дніпропетровську планується ввести загалом 16 п'ятиповерхових будинків. Уже цього року планується почати будівництво ще декількох житлових будинків.

За даними Дніпропетровської ОДА, за два роки буде побудовано більш як 1 тисячу квартир. Орієнтовна вартість будівництва становитиме близько 405 млн. грн. За програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів на даний момент у Дніпропетровській області укладено 31 договір з майбутніми власниками житла. Оформляють договори ще 30 сімей. Також 24 сім'ї готують пакети документів для отримання іпотеки в банках.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіонбуду, станом на початок вересня ц.р. в рамках урядової програми «Доступне житло» укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредитів на загальну суму понад 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю ухвалою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У документі наголошується, що кредити надаватимуться на строк до 15 років у гривнях під не більш ніж 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус 3 в.п. річних.

3 серпня 2012 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У державному бюджеті 2012 року на компенсацію відсоткової ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.