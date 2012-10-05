Україна вводить на 5 років антидемпінгове мито на імпорт шиферу з Білорусі

Україна застосовує остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту асбестоцементних гофрованих листів (шиферу) з Білорусі - вводить мито у розмірі 33,19%.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№181 від 5 жовтня 2012 року).

При цьому щодо білоруського виробника/експортера шиферу ВАТ «Кричевцементошифер» такі заходи не застосовуються, враховуючи його добровільні зобов'язання з припинення демпінгового імпорту шиферу.

Антидемпінгові заходи шляхом введення стягування остаточного антидемпінгового мита у розмірі 33,19% застосовуються з моменту набуття чинності рішення комісії.

Імпорт на митну територію України шиферу без сертифікату про походження і у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита у розмірі 33,19%.

Рішення комісії набуває чинності через один місяць після публікації цього повідомлення.

Як пояснюється в повідомленні, 10 вересня 2012 року комісія розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту до України шиферу з Білорусі та добровільні зобов'язання білоруського виробника/експортера ВАТ «Кричевцементошифер» щодо припинення демпінгового імпорту до України шиферу.

Розслідування встановило, що в 2010 році ціна імпорту до України шиферу з Білорусі була нижча за ціну його продажу на внутрішньому ринку Білорусі, що є підставою вважати такий імпорт демпінговим.

Обсяг демпінгового імпорту до України білоруського шиферу становить більш як 3% загального імпорту цього товару. Демпінгова маржа становить 33,19%.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту до України листів асбестоцементних гофрованих (шиферу) з Республіки Білорусь і доручила його проведення Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

За результатами розгляду матеріалів Мінекономіки про результати антидемпінгової процедури щодо імпорту до України шиферу з Білорусі комісія встановила, що в скарзі про порушення і проведення антидемпінгового розслідування, поданою асоціацією «Українське хризотиловке об'єднання», міститься достатньо доказів щодо демпінгу і збитку для початку антидемпінгового розслідування.