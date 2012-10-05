Вартість землі під котеджі в Одеській області у вересні зросла до 4720 дол. за сотку

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво у вересні 2012 року зросла на 0,60% (28 дол.) – до 4 720 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Бєляєвський район з середнім показником 2 457 дол./сотка, найдорожчим – Овідіопольський район, де середня ціна продажу становить 5 853 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі зросла на 0,53% (31 дол.) – до 5 853 дол./сотка, і Іллічівську – зросла на 1% (54 дол.) – до 5472 дол./сотка, у Комінтернівському районі – зросла на 1,17% (54 дол.) – до 4686 дол./сотка, у Білгород-Дністровському – зросла на 0,41% (16 дол.) – до 3 954 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксоване в Бєляєвському районі – на 0,45% (11 дол.) – до 2 457 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.