Вартість землі під котеджі в Харківській області знизилася до 1808 дол. за сотку

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво у вересні 2012 року знизилася на 0,88%, або 16 дол., – до 1808 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуєвський район з середнім показником 1118 дол./сотка, найдорожчим – Харківський район, де середня ціна продажу становила 897 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 0,89% (17 дол.) – до 1 897 дол./сотка, у Дергачівському – знизилася на 1,15% (20 дол.) – до 1 713 дол./сотка, у Чугуєвському – на 0,72% (8 дол.) – до 1118 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.