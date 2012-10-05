Вартість землі під котеджі в Дніпропетровській області знизилася до 2 227 дол. за сотку

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво у вересні 2012 року знизилася на 0,67%, або 15 дол., – до 2 227 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район з середнім показником 918 дол./сотка, найдорожчим – Синельниківський район, де середня ціна продажу становить 2 454 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області знизилася на 0,76% (18 дол.) – до 2 361 дол./сотка, у Новомоськовському – знизилася на 1,44% (16 дол.) – до 1 092 дол./сотка, у Криничанськомц – зросла на 0,99% (9 дол.) – до 918 дол./сотка, у Синельниківському – зросла на 0,74% (18 дол.) – до 2 454 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.