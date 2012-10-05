Вартість землі під котеджі в Донецьку знизилася до 4 447 дол. за сотку

Середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво у вересні 2012 року знизилася на 0,31%, або 14 дол., – до 4 447 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 1 623 дол./сотка, найдорожчим – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становить 10 128 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок зросла в Калінінському районі – на 0,52% (37 дол.) – до 7127 дол./сотка, у Київському – знизилася на 1,54% (95 дол.) – до 6 084 дол./сотка, у Кіровському – зросла на 0,55% (15 дол.) – до 2 720 дол./сотка, Пролетарському – знизилася на 1,65% (30 дол.) – до 1 792 дол./сотка, Ленінському - знизилася на 1,38% (49 дол.) – до 3 510 дол./сотка, Куйбишевському – зросла на 0,53% (25 дол.) – до 4 740 дол./сотка, Петровському районі – зросла на 0,93% (15 дол.) – до 1 623 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.