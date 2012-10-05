Вартість землі під котеджі у Львівській області зросла до 1 975 дол. за сотку

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво у вересні 2012 року зросла на 0,87% (17 дол.) – до 1 975 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам’янсько-Бузький район з середнім показником 1001 дол./сотка, найдорожчим – Пустомитівський район, де середня ціна продажу становить 2 226 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі зиросла на 1,32% (29 дол.) – до 2 226 дол./сотка, у Яворівському – зросла на 0,49% (8 дол.) – до 1 633 дол./сотка, у Жовківському – знизилася на 0,75% (9 дол.) – до 1 196 дол./сотка, у Кам’янсько-Бузькому районі – зросла на 0,81% (8 дол.) – до 1001 дол./сотка, у Городоцькому – знизилася на 0,60% (10 дол.) – до 1 653 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку