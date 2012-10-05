Кабмін має намір оплачувати бюджетникам перший внесок за програмою «Доступне житло»

Кабінет Міністрів України розглядає можливість надання державою коштів бюджетникам для першого внеску при купівлі квартир за програмою «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з працівниками освіти з нагоди Дня вчителя.

«Виникла проблема, що не завжди наші бюджетники можуть внести цей перший внесок, який обчислюється близько 100-150 тис. гривень. Ми обговорювали на уряді це питання, як його вирішити з погляду наших лікарів, тому що у нас в сільській місцевості дуже важко із забезпеченням наших лікарень лікарями, з вчителями теж є проблема, особливо в невеликих населених пунктах. І ось зараз ми опрацьовуємо таке рішення: або всю частину початкового внеску візьме на себе держава, або певну частину», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вирішення цієї проблеми залежатиме від можливостей держави, а внесення державою частини початкового внеску для бюджетників можливо також залежатиме від матеріального становища сім'ї.

За словами М.Азарова, сім'ї бюджетників, і зокрема вчителів, мають різний склад. Один з членів сім'ї може мати достатній дохід, і в цьому випадку держава не доплачуватиме за таку людину.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіонбуду, станом на початок вересня ц.р. в рамках урядової програми «Доступне житло» укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредитів на загальну суму більш як 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Кредити надаватимуться на строк до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 п.п. річних. 3 серпня 2012 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті 2012 року на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

Кабінет Міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.