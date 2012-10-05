Борг житлових організацій Києва перед «Київенерго» становить 1,028 млрд грн

Сумарний борг житлових організацій Києва перед компанією «Київенерго» за поставлену теплоенергію, станом на 1 жовтня 2012 року, становив 1,028 мільярдів гривень, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, найбільші борги перед компанією мають ЖЕКи – 892,4 млн грн.

«В умовах, коли діючі тарифи на теплову енергію для потреб населення лише на 50% покривають собівартість її виробництва, кожен платіж сторін означає тепло для киян», – йдеться в повідомленні з посиланням на генерального директора ПАТ «Київенерго» Олександра Фоменка.

Як повідомляв раніше УНІАН, компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує й поставляє теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку й збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.