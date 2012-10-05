«Будхаус Груп» купує дві компанії в Івано-Франківську та Черкасах

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Будхаус Груп» (Київ) на придбання акцій ПАТ «Індуктор» (Івано-Франківськ) та ПАТ «Любава» (Черкаси), повідомили УНІАН в АМКУ.

Згідно з повідомленням, дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариств.

Як повідомляв УНІАН, девелоперська компанія «Будхаус Груп» наприкінці осені поточного року планує відкрити ТРЦ Lubava в Черкасах.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будхаус Груп» (Київ) - інвестиційно-девелоперська компанія, основними напрямками діяльності якої є будівництво і управління об'єктами нерухомості на території України, а також залучення інвестицій в будівельні проекти. У сферу інтересів компанії входять об'єкти в сегментах торговельної, офісної, готельної та заміської нерухомості. Серед проектів компанії - ТРЦ Fabrika в Херсоні і ТРЦ Lubava в Черкасах, готель Four Points by Sheraton у Запоріжжі.

ПАТ «Індуктор» (Івано-Франківськ) спеціалізується на виробництві силових трансформаторів для теле- і радіоаппаратури, штампів, нестандартного обладнання, товарів народного споживання, металовиробів, виробів з пластмаси, електрообігрівачів.

Завод «Індуктор» заснований в 1969 році як філія Харківського заводу радіокомпонентів.

Станом на 1 квартал 2012 року, 69,5% акціями компанії володіло ТОВ «Будхаус Груп», 14,3% - українська фізична особа.

ПАТ «Любава» (Черкаси) займається здачею в оренду власної нерухомості.

Станом на 1 квартал 2012 року 85,1% акцій товариства володіла кіпрська компанія Kernor Ventures Limited.